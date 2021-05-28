Boris Johnson resmi konut tadilatı soruşturmasında aklandı

İngiliz Lordlar Kamarası Üyesi Christopher Geidt, dairenin tadilat bedelinin bir Muhafazakar Parti bağışçısı tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin raporunda, "Başbakan, benim görüşüme göre düşüncesizce, Downing Sokak 11 No'lu apartman dairesinin tadilatına, nasıl finanse edileceğini daha titiz bir şekilde araştırmadan izin verdi." ifadelerine yer verdi. Raporda Johnson'ın bundan haberi olmadığı ve herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.

Tadilat tartışması

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti. Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edilmişti.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürmüştü. Tartışmalar üzerine Geidt, bağımsız bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.