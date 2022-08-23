Borrell: Hafta sonuna kadar nükleer anlaşma 'mümkün'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için İran ile müzakerelere katılan ülkelerin çoğunun AB'nin ortaya koyduğu nihai anlaşma metni üzerinde görüş birliği sağladıklarını bildirdi.

TVE'ye konuşan Borrell, "Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu teklifimizi kabul etti, ancak ABD'den hala yanıt gelmedi. Yanıtın bu hafta gelmesini bekliyorum" dedi.

İran'ın AB'nin teklifinde birkaç ayarlama istediğini de belirten Borrell, bu hafta sonuna kadar nükleer anlaşma yapılmasının 'mümkün' olduğunu söyledi.