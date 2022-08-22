Borrell: İran 'makul' yanıt verdi, ABD'yi bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için taraflara sunduğu teklife ABD'nin yanıtının bu hafta gelmesini umduklarını söyledi.

Borrell, AB'nin 16 ay süren müzakerelerin ardından sunduğu teklifine İran'ın "makul" bir yanıt verdiğini de belirtti.

İspanya'nın Santander kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Borrell, "Müzakerelerin koordinatörü olarak bir öneri sundum, su müzakereler sonrasında ulaşılan bir başa baş noktasını ifade ediyor. Sunulan teklifin bir tarafın veya diğer tarafın lehine iyileştirilebileceğini düşünmüyorum. İran'dan verilen yanıtı makul olarak değerlendirdim" dedi.

Borell, "ABD'nin müzakereleri sona erdirecek yanıtı ortaya koyacağını umuyorum" ifadelerini de kullandı.