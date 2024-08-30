Borrell: Rusya'ya karşı savaşta değiliz ama Ukrayna'yı destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'da savaş sahasındaki durumu görüşmek üzere istişarelerde bulunmak için Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de toplandı. AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonunu 60 bin askeri kapsayacak şekilde artırmayı hedeflediğini belirten Borrell, toplantı sonunda tam bir rakam paylaşabileceğini söyledi.

Toplantı gündem maddesi: Mühimmat teslim tarihi

Borrell, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyonu artırmak için başkent Kiev'de bir merkez açma olasılığının da ele alınacağını ancak Ukraynalı askerleri kendi topraklarında eğitmek için bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın AB'li mevkidaşlarına, taahhüt ettikleri mühimmatın ne zaman teslim edileceğini sorduğunu dile getiren Borrell, bugün savunma bakanlarının bu konuyu görüşeceğini kaydetti.

Putin Ukrayna'yı karanlığa ve soğuğa sürüklemek istiyor

"Ukraynalıların desteklendikleri takdirde başarılı bir şekilde savaşabilecekleri açık" diyen Borrell, sözlerine şöyle devam etti: "Ukrayna desteklediğimiz sürece savaşmaya hazır. F-16'lar şu anda Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını durdurmak için kullanılıyor. Geçtiğimiz pazar günü, Kiev'e ve Ukrayna'nın elektrik sistemlerine 300 dron fırlatıldı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki tüm elektrik kapasitesini yok ederek önümüzdeki kış ülkeyi karanlığa ve soğuğa sürüklemek istediği açık."

Batı silahlarının kullanımına dair iddialar

Borrell, bazı ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri silahların Rusya içerisindeki hedeflere yönelik kullanılmasının 'Rusya'ya karşı savaşmak' anlamına geleceğini iddia etmesini saçma olarak niteledi ve "Moskova'ya karşı savaşta değiliz. Ukrayna'yı destekliyoruz ve Ukrayna Rus topraklarından saldırıya uğruyor" ifadelerini kullandı.