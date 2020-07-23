Borrell: Sermaye piyasalarından ortak borçlanmanın tarihi bir önemi var

23 Temmuz 2020

AB Komisyonu'nun dış politikadan sorumlu ismi Josep Borrell, 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonunun koronaviras salgınının en çok vurduğu ülkelere destek sağlayarak büyük sorunlar karşısında doğru şey yapacağını söyledi.

Özellikle sermaye piyasalarından ortak borçlanmaya işaret eden

Borrell, "Aleksander Hamilton'un 1790'larda ABD'yi bir araya getiren finansal planla karşılaştırıldığında ortak borçlanmanın tarihi bir önemi var." dedi.

Bununla birlikte Borrell, toparmanma fonunun AB'nin dijitalleşme, iklim değişimi, sağlık ve innovasyon gibi Gelecek Nesil projelerine fonlardan "ağır kesintiler" yapılması gerekeceğine de dikkat çekti.