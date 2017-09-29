Bosch'tan otomobillere e-aks

29 Eylül 2017

Bosch, güç aktarma sistemi çok daha verimli olan ve aynı zamanda daha düşük maliyetli olan e-aks'ı üretti. E-aks, daha iyi hızlanabiliyor ve daha uzun bir süre boyunca yüksek hızını koruyabiliyor.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Mobilite Çözümleri Sektörü Başkanı Dr. Rolf Bulander konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bosch, bu e-aks ile güç aktarma sistemine hepsi bir arada ilkesini uyguluyor.” dedi.



Parçalar çok esnek olduğundan e-aks, hibrit ve elektrikli otomobiller, kompakt araçlar, SUV’lar ve hatta hafif ticari araçlardan oluşan çok geniş bir pazarda kullanılabiliyor.



Dünya genelindeki yollarda şimdiden Bosch parçaları ile donatılmış olan yaklaşık 500 bin elektrikli ve hibrit araç var.

Geliştirme sürelerini de hızlandıran bir güç aktarma sistemi

Tek başına bu parça ile Bosch milyarlara ulaşacak bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bulander şunları kaydetti: “E-aks, elektrikli otomobiller – ve ayrıca köklü OEM’ler için – ‘start-up’ niteliğinde olan bir güç aktarma sistemi. Bu, onların zamanlarından tasarruf etmelerini ve elektrikli araçlarını oldukça kısa bir sürede pazara sunmalarını sağlıyor.”









