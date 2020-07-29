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Bosna Hersek Gaziler Bakanı Bukvarevic COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Bukvarevic'in COVID-19'a yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Bosna Hersek Gaziler Bakanı Bukvarevic COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bukvarevic'in 22 Temmuz'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

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