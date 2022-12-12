Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, ASFAT ile anlaşma imzaladı

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASFAT arasında, bakanlığa ait tank ve zırhlı araçların bakımı ve yedek parça tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından imzalanırken, törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar da katıldı.

Büyükelçi Girgin burada yaptığı açıklamada, her zaman Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin yardımına hazır olduklarını ifade etti.

Podzic ise ülkesi ile Türkiye arasındaki başarılı iş birliğinin önemine işaret ederek, "Destekleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ASFAT ile helikopter bakımı alanında halihazırda iş birliği yaptıklarını kaydeden Podzic, bu anlaşma kapsamında, tank ve zırhlı araçların bakımının da çözüme kavuşacağını aktardı.