Boston Fed Başkanı Susan Collins'ten faiz indirimi mesajı

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılı Ocak ayında vereceği faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu.

Collins, 2025 yılında birkaç ay önce öngördüğünden daha az faiz indiriminden yana olduğunu söyledi. Susan Collins, ABD'de güçlü istihdam verileri ve devam eden enflasyonun ardından bu öngörüde bulunduğunu söyledi.

Fed, 10 Aralık 2024'te politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmişti.

"Zaman içinde gevşeme olacaktır"

Collins, Bloomberg News'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde, biraz daha gevşeme uygun olacaktır, ancak belki de Eylül ayında düşündüğümden biraz daha az. Verileri gerçekten sabırla bütünsel olarak değerlendirmek için zaman ayırmak - analitik ve sabırlı olmak - 2025'e giden politika hakkında düşünürken bana çok uygun görünüyor" dedi.

Sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Collins, faiz oranlarına ilişkin görünümünün Fed'in Aralık toplantısından sonra yetkililer tarafından açıklanan medyan projeksiyonla tutarlı olduğunu ifade etti.