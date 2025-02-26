Botsvana 7 yıl süren görüşmelerin ardından De Beers ile elmas anlaşmasını imzaladı

Botsvana hükümeti, 7 yıl süren müzakerelerin ardından merkezi Londra'da bulunan Anglo American'ın bir yan kuruluşu olan De Beers madencilik şirketiyle ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan yeni elmas satış anlaşmasına imza attı.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Biz kalıcı ilişkiler kuran insanlarız. İyi bir anlaşmamız var ve bunun bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

10 yıllık yeni satış anlaşmasına göre, De Beers ile Botsvana maden şirketi Debswana ortaklığıyla gerçekleştirilecek elmas satışlarından artan pay hükümete verilecek.

Yıldan yıla paylar artacak

Hükümet, elmas satışlarından ilk 5 yıl için yüzde 25'ten yüzde 30'a, sonraki 5 yıl için ise yüzde 40'a kadar pay alacak.

Taraflar, 2023'te anlaşmanın şartları üzerinde genel olarak uzlaşmış ancak henüz anlaşmaya imza atmamıştı.

Ekim 2024'te göreve gelen yeni Botsvana Devlet Başkanı Boko için bu anlaşma, öncelikli konular arasında yer alıyordu.

Güney Afrika ülkesi Botsvana, dünyanın en büyük elmas üreticileri arasında bulunuyor.

Afrika tarihinde askeri darbe görmemiş ülkelerden Botsvana, İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 30 Eylül 1966'dan bu yana demokrasi ile yönetiliyor.