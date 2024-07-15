'Bozkurt' yine Almanya'yı karıştırdı: 'Sessiz tilki' hareketi yasaklandı

Almanya'nın Bremen kentindeki okullarda, sınıftaki çocuklara sessizlik çağrısı yapmak için kullanılan "sessiz tilki" işareti bozkurt işaretine benzediği gerekçesiyle yasaklandı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Bremen kenti yetkilileri, "sessiz tilki" hareketinin "Türk aşırılık yanlısı 'kurt selamı' ile 'karıştırılma tehlikesi' olduğunu" söyledi.

Bremen kenti, "sessiz tilki" sembolünün yasaklandığı ilk şehir oldu.

Bremen Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Patricia Brandt, sessiz tilki hareketi konusunun ve bunun yasaklanıp yasaklanmayacağının uzun süredir tartışıldığını ancak şehrin artık başka seçeneği olmadığını düşündüğünü söyledi. Brandt, "El hareketinin siyasi anlamı Bremen şehrinin değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor" dedi.

Bozkurt hareketi tartışmaları

Bozkurt sembolü, Almanya'da oynanan EURO 2024'te Merih Demiral'ın Avusturya karşısında attığı golün ardından sevinç işareti olarak kullanması tartışma yaratmıştı.

Diplomatik ve sportif krize sebep olan bozkurt tartışması sürecinde, Almayna İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından kınayarak "futbol şampiyonalarının ırkçılık için bir platform olarak kullanılmasının tamamen kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisinin çağrılmasının ardından Avrupa futbolunun yönetim organı Uefa, Demiral'a iki maç men cezası vermişti.