BP, binlerce çalışanını işten çıkarıyor!

Enerji ve petrol şirketi BP, dünya genelinde 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket bunun nedeni olarak maliyet tasarrufunu gösterdi.

BP ayrıca, 3 binden fazla taşeron işçinin işine son vereceğini de duyurdu.

İşten çıkarmaların bu yıl içinde yapılması bekleniyor. Şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 90 bin olduğu tahmin ediliyor.

CEO'dan açıklama

BP CEO'su Murray Auchincloss, bu yıl ve sonrasında daha fazla maliyet azaltma çabasının planlandığını ve şirketin geçen Haziran'dan bu yana en çok para kazandıranlara odaklanmak için 30 projeyi durdurduğunu veya ara verdiğini söyledi.

Türkiye'den çekilmişti

Enerji devi, 2024 yılının kasım ayında Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. 111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren BP'nin, Türkiye pazarında 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyordu.

Şirket, Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını ise Petrol Ofisi'ne devretmişti.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının Petrol Ofisi Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül'de verilmişti.