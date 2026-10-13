Breaking Bad'in yıldızı 34 yaşında hayatını kaybetti

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Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Temsilcisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli haklarının tutkulu savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı

Brownsville Polisi, ölümün nedenine ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemenin sürdüğünü, suç şüphesi bulunmadığını bildirdi.

Cameron County Sulh Hâkimi Cyndi Hinojosa ise oyuncunun kendisine ait olduğu düşünülen evde 12 Ekim'de hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ve otopsi yapılacağını açıkladı.

Bryan Cranston'dan duygusal veda

Dizide Mitte'nin babasını canlandıran Bryan Cranston, sosyal medya paylaşımında oyuncuyla henüz 14 yaşındayken tanıştığını ve zaman içinde başarılı bir oyuncuya dönüşmesini izlediğini anlattı.

Mitte'nin engelli oyuncular için yürüttüğü çalışmalara da değinen Cranston, mesajını "Seni özleyeceğim oğlum" sözleriyle tamamladı.

Jesse Pinkman karakterini canlandıran Aaron Paul ise "RJ, seni seviyorum dostum. Özleneceksin" dedi. Dizide Hank Schrader rolünü üstlenen Dean Norris de Mitte'yi sette çocukluğundan beri kolladığını belirterek, "Çok tatlı bir gençti ve yokluğu derinden hissedilecek" ifadelerini kullandı.

Son projesi bu yılın başlarında yayımlandı

Serebral palsili olan Mitte, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad'deki rolüne kendi deneyimlerini de taşıdı. Dizideki çalışmasıyla 2014 yılında Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazandı.

Kariyeri boyunca engelli bireylerin ekranda daha çeşitli ve çok yönlü karakterlerle temsil edilmesi için çalışan Mitte, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarının elçiliğini de yaptı.

Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Hannah Montana, Switched at Birth ve Westhampton bulunuyor. Son projesi Talking to Strangers ise bu yılın başlarında yayımlandı.