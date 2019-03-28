Brexit anlaşması bir kez daha oylanacak

28 Mart 2019

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.

Bercow, böylece hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda oylamasının önünü açtı.

Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı.

Hükümet bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve belgesiyle birilikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya sunmuştu.

Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması bugün 3'üncü kez oylanacak.

AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor

Kaynak: AA