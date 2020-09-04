"Brexit anlaşması hala belirsiz"

04 Eylül 2020

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık'ın ne istediğini net olarak açıklamaması nedeniyle Brexit sonrası bir anlaşma olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık durduğu yer konusunda bir karar vermeli diyen Michel, AB'nin önceliğinin şartları eşitlemek olduğunu ve gümrük vergisi konusu başta olmak üzere taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Birleşik Krallık ile İlişkiler Ekibinin başında olan Michel Barnier, Birleşik Krallık'ı "eşit ve adil" bir rekabet ortamı sağlamamakla suçlamıştı.