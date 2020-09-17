"Brexit anlaşmasının imzalanacağına inanıyorum"
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen Brexit anlaşmasının imzalanacağına inandığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ta onaylanan İç Piyasa Yasası'nın endişe verici olmasına rağmen, bir Brexit anlaşması imzalanacağına innadığını söyledi.
Financial Times'a konuşan von der Leyen, yeni yasayı, anlaşmanın Brexit yasasını çiğnemesi sebebiyle, Avrupa Birliği (AB) için "hoş olmayan bir sürpriz" olarak değerlendirdi.
Von der Leyen, Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşmasını hafife aldığını ve kaybettiği güveni yeniden kazanması gerektiğini söyledi.