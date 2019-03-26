Brexit Bakanlığı'ndan parlamentoya: Gerçekçi olun

26 Mart 2019

İngiliz Parlamentosunun dün yapılan oylamada, hükümetin karşı çıkmasına rağmen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda farklı seçenekleri oylama kararı almasının ardından Brexit Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu teklifle, sonraki adımları belirlemek parlamentonun işi ancak hükümet olarak parlamentoyu gerçekçi olmaya ve AB ile müzakerelerde hayata geçirilebilecek seçenekleri değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Parlamentonun yarın oylayacağı senaryolar arasında Brexit'in iptali ile yeni Brexit referandumunun da yer alması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.

İngiliz Parlamentosu gece saatlerinde yapılan oylamada, Brexit seçeneklerini görüşmek üzere parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten 1 günlüğüne alan değişiklik teklifini kabul etmişti.

Hükümetteki Muhafazakar Partinin "hayır" oyu için grup kararı aldığı oylamada, "evet" oyu veren Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington, Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Sağlık Bakanlığındaki düşük dereceli bakanlardan Steve Brine istifa etmişti.

Parlamentonun kabul ettiği kararın ardından Başbakan Theresa May, bu sabah bakanlar kurulunu son 24 saatte iki kez topladı.

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Kaynak: AA