"Brexit görüşmeleri durursa şaşırmam"

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerinin özellikle balıkçılık konusunda iyi bir durumda olmadığınıo ifade eden İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, görüşmelerin son bulması durumunda şaşırmayacağını açıkladı.

Coveney, balıkçılık konusunda sadece kimi küçük imtiyazların tartışıldığını ve taraflar arasındaki genel durumun yaz aylarından farklı olmadığını belirtti ve "Görüşmelerin ilerlemesi gerekiyor" dedi.