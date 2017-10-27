Brexit görüşmeleri 'sınır'ı geçemedi

27 Ekim 2017

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İrlanda sınır sorunu çözülmeden İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma müzakerelerinde ticari ilişkiler aşamasına geçmenin mümkün olmadığını söyledi.

Coveney, "Sınır sorununda ne yazık ki şimdi sahip olduğumuzdan çok daha fazla açıklığa ihtiyacımız var. Bütün cevapları şimdi istemiyoruz ama şu anda bize verilenden daha çok güvenceye ihtiyacımız var. Bu güvenceler verilirse İrlanda ticaret görüşmelerinde İngiltere'nin en iyi dostu olacaktır" dedi.

İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır, iki tarafın 30 yıl süren savaşları yüzünden, 1998 yılında varılan barış anlaşmasına kadar, çok sıkı denetlenen askeri bir yapıya sahipti. İrlanda, AB ve İngiltere'nin İrlanda'yla özel bir gümrük birliği anlaşması yaparak, bu sınırın yeniden "katı" gümrük denetimine tabi bir sınıra dönüşmesine engel olmalarını istiyor.

Brexit'ten sonra İngiltere'nin AB ile tek kara sınırı, İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır olacak.

Brexit müzakereleri çıkmaza mı girdi?

Kaynak: Reuters