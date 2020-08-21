Brexit görüşmelerinde gelişme yok

21 Ağustos 2020

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ve Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerin son oturumunda gördüğü gelişme eksikliği konusunda şaşırdığını ve endişelendiğini söyledi ve mevcut tabloya göre bir Brexit anlaşmasının gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Barnier, Londra'yı temel konularda gelişme gösterme konusunda isteksiz olmakla ve AB'nin önemsediği konuları gündemine almamakla suçladı. Birleşik Krallık'ın firmalarının ortak pazara dahil olmasını istediğini ancak diğer Avrupalı firmalarla aynı standartlara tabii olmamalarını istediğini belirten Barnier, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkarken ortak pazardan da çıktığını söyledi.

Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi David Frost ise, AB'nin devlet destekleri ve balıkçılık politikalarının üzerinde anlaşılması ısrarı görüşmelerdeki gelişmeleri engellediğini söyledi.

Frost, Birleşik Krallık'ın, AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı, Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde ve yasaları, sınırları ve kara suları üzerinde kendi bağımsızlığını kazanmak istediğini ekledi.

"Taraflar, süre kısalırken pek çok önemli konu üzerinde anlaşmak zorunda," diyen Frost, gelecek oturumun 7 Eylül tarihinde yapılacağını hatırlattı.