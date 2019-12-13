Brexit hızlı olacak, krallık karışacak

13 Aralık 2019

HÜSNİYE GÜNGÖR

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle gözler 31 Ocak’a ertelenen Brexit’e çevrildi.

En büyük rakibi İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’i istifa kararına götüren tarihi yenilgisinin ardından artık Johnson’un önünde 31 Ocak’a ertelenen Brexit’le ilgili bir engel kalmamış gibi görünüyor.

Peki, bundan sonrası için İngiltere’yi ne bekliyor? Yeni dönemin Türkiye’ye etkileri nasıl olacak?..

İngiltere’nin seçimini ve olası sonuçlarını değerlendiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Emeritüs Profesörü, DÜNYA ve DÜNYA Executive yazarı İlter Turan, Borus Johnson’ın önünde kısa bir dönem olmakla birlikte Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşmalı bir çıkış yolu arayacağını söyledi. Turan, “Esas itibariyle sert çıkış tabir edebileceğimiz bir çıkışın kapısı açılmış olmakla birlikte Boris Johnson’ın da mümkünse AB ile uzlaşmalı çıkış için bir yol arayacağını tahmin ediyorum. Ancak bu yolun bulunmaması halinde sert çıkışa mecbur hissedecektir” dedi.

"AB’den çıkış hızlı olacak"

İşçi Partisi’nin aldığı yenilgiyle artık Johnson’u denetleyecek etkin ve karşı bir gücün kalmadığına işaret eden Turan, İngiltere iç politikasına ilişkin olarak “Ağır bir yenilgi alan İşçi Partisi’nin dar bir zaman dilimi içerisinde kendini toparlamaya çalışmaktan öte İngiliz politikasını fazla etkileyecek bir rol üstlenmesi beklenemez” değerlendirmesinde bulundu.

Johnson’un zaferinin muhafazakar parti içerisindeki AB yandaşlarının ve anlaşmalı Brexit taraftarlarının ağırlığını zayıflattığına işaret eden Turan, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin çok da uzun olmayan bir süre içerisinde tamamlanmasını bekliyor.

"Kuzey İrlanda ve İskoçya’da ayrılıkçı hareketler artabilir"

Brexit’in gerçekleşmesiyle İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyeti ile olan sınırının sertleşeceğine dikkat çeken Turan, “İrlanda’daki AB hududu yeni bir rahatsızlık sebebi oluşturacak ve belki Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’daki ayrılıkçı hareketlere zemin teşkil edecektir. Diğer yandan İskoçya’da da bunlardan bağımsız bir gelişme beklenemez. Bu durum bağımsızlık yanlılarının yeni bir arayışa girmelerine sebep olabilir” diye konuştu.

"İkili ilişkiler için yeni arayışlara yönelinecek"



Seçim sonuçlarının Türkiye’ye etkisini de değerlendiren Turan, “Türkiye’nin AB ile ilişkileri zaten uzun vadede üyeliğini bile sorgulatacak seviyede. Türkiye AB üyesi olmayan İngiltere ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışacaktır. İngiltere de benzer bir şekilde Türkiye ile iktisadi ve siyasi işbirliğini güçlendirmek için arayışlara yönelecektir” dedi.