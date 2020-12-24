"Brexit İskoçya'ya dayatıldı"

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit'in ülkesine dayatıldığı iddiasını yineledi ve İskoçya'nın en büyük ihracatı olan patates tohumlarının Brexit sonrası ticaret anlaşmasında yer almamasının çiftçileri için felakete yol açacağını söyledi.

Strugeon, "Brexit'in tüm açılarında olduğu gibi, ticaret anlaşması da İskoçya'ya dayatıldı" dedi.