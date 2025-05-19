Brexit sonrası yeni sayfa! İngiltere ve AB savunmada birlikte hareket edecek

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası İngiltere ile düzenleyeceği ilk zirve öncesinde, Londra’nın Birliğin savunma programlarına katılımını sağlayacak bir anlaşma üzerinde uzlaşıya vardı.

Bir AB yetkilisi, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Brexit’ten sonra AB ile ilk kez bu düzeyde bir iş birliğine adım atacağını belirterek, "Bu, İngiltere ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor" diyen yetkili, Londra'yı "Bir komşu, bir müttefik ve küresel bir ortak" olarak tanımladı.

"Yeni bir stratejik ortaklığa doğru ilerliyoruz"

Yetkili, müzakerelerin son ana kadar sürdüğünü ancak her iki tarafın da kırmızı çizgilerini koruduğunu ifade etti. "Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir stratejik ortaklığa doğru ilerliyoruz" diyen yetkili, İngiltere'nin AB'nin savunma programlarına katılımını mümkün kılacak bir "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"nın kurulacağını açıkladı.

İngiltere, 1973'te katıldığı AB’den 31 Ocak 2020’de ayrılmıştı. 5 Temmuz 2024'te başbakanlık görevini devralan Keir Starmer ile birlikte Brüksel-Londra hattında yeniden pozitif bir gündem oluşmuştu.

AB’nin savunma stratejisi

Mart ayında kabul edilen ve "SAFE" adı verilen AB'nin yeni savunma stratejisi, 2030 yılına kadar savunma harcamalarını artırmayı, ortak projelere yatırım yapmayı ve üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Strateji kapsamında 150 milyar avroluk bir finansman öngörülüyor. Norveç, Moldova, Güney Kore, Japonya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerle benzer savunma anlaşmaları imzalanmıştı. İngiltere'nin bu ortaklığa katılımı, AB’nin küresel savunma stratejisini güçlendirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.