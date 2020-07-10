Brexit sterline ayak bağı oluyor

10 Temmuz 2020

HİLAL SARI

Birleşik Krallık’ın dün 30 milyar sterlinlik yeni teşvik paketi ve istihdam piyasasına ilişkin yeni bazı önlemler açıklaması sterline güç verdi. Gelişmelere paralel sterlin dolar dün yüzde 0,3’ün üzerinde yükselişle gün içinde üç haftanın en yüksek düzeyi olan 1,29 düzeyine kadar yükselirken, Kraliyetin Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın açıklamaları sonrası TSİ 17:30’da 1,2649 düzeyinden işlem gördü. Ancak uzmanlara göre Brexit sonrası geçiş müzakerelerindeki belirsizlik ve COVID-19 pandemisinde vakaların tüm dünyada artması gibi endişelerle sterlindeki yükseliş sınırlı kalacak.

Sunak’ın açıkladığı 30 milyar sterlinlik (38 milyar dolar) yeni teşvik paketi kapsamında ücretsiz izindekileri geri alan şirketlere bonus verilecek, konaklama ve eğlence sektöründe KDV yüzde 20’den yüzde 5’e indirilecek ve 500 bin sterline kadar olan konut alımlarındaki konut vergisi kaldırılacak. Sterlin açıklama sonrası Euro karşısında da güçlendi ve Euro/sterlin paritesi yüzde 0,3 düşüşle 0,8955’e kadar geriledi. Euro/dolar paritesi ise 1,1371 düzeyine kadar çıkarak bir ayın zirvesini gördükten sonra TSİ 18:13 itibariyle 1,1286 düzeyinden işlem gördü.

‘Euro karşısında %3-5 düşebilir’

ING Bank yeni açıklamalarının sterlin üzerinde çok büyük etkisi olmadığını ve sterlinde yukarı yönlü hareketin sınırlı olacağını öngördü. Banka Euro’nun sterlin karşısında üç ayda yüzde 0,92’ye yükseleceğini öngörüyor. Euro/ sterlin bankanın baz senaryosuna göre Brexit konusunda bu yaz net bir uzlaşı olmaması ile yüzde 3 ila 5 yükselebilir. Banka notunda şu değerlendirmeleri yapıyor: “Açıklanan teşvikler beklentilerimizin hafif üzerinde ancak sterlinin daha da yükselmesini destekleyecek kadar değil. Bugün açıklanan paket Birleşik Krallık’ın büyüme görünümünde kayda değer bir değişikliğe neden olmaz. Sterline asıl yön veren Brexit görüşmelerinin belirsizliği sürdükçe sterlinin daha fazla yükselmesi çok muhtemel değil.”

Johnson: Anlaşma olmazsa Avustralya’nın şartlarını istiyoruz



BMO Financial Group Avrupa Foreks Stratetjileri Direktörü Stephen Gallo, “Bakanın paketine tepki gecikmişti” dedi ancak paketin gidişatı değiştirmeyeceğini ve sterlinin AB ile müzakerelerde ilerleme olmaması durumunda baskılanmayı sürdüreceğini söyledi. Gallo “Brexit faktörü olmasaydı sterlin şu an çok daha yüksek olurdu çünkü Euro Bölgesi geneline göre daha dinamik bir mali durum görüyoruz” dedi. Salı günü Brexit görüşmeleri için müzakereciler tekrar görüşmelere başladı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yıl sonuna kadar anlaşma olması için çabalamaya devam edeceklerini ancak AB’nin ‘anlaşmasız senaryoya da hazırlanması gerektiğini’ söylemişti. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde anlaşma olmazsa Avustralya ile aynı koşulları istediklerini belirtti. Avustralya’nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması yok ve AB-Avustralya ticaretinin büyük bir kısmı Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında ilerliyor. Bazı ürünler için ise özel anlaşmalar bulunuyor.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak: Kamu bütçesi sürdürülebilir değil



Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak tüm dünyada genişlemeci politikalar izlendiği pandemi döneminde atılan adımların sürdürülebilir olmadığına işaret ederek, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra geçiş müzakereleri süren ülkenin ilk fırsatta tekrar bütçe yönetimi adımları atacağına işaret etti. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomik iyileşme hakkında daha net bir görünüm kazandıktan sonra daha sürdürülebilir bir görünüm için kamu maliyesine yöneleceklerini söyledi. Ekonomiyi desteklemek için yapılan müdahalelerin muazzam maliyetleri olduğunu belirten Sunak, BBC’ye verdiği demeçte uzun vadede hiçbir şey yapmamanın çok daha ağır bir maliyeti olacağını belirterek “Bu şekilde yaşamaya devam etmemiz sürdürülebilir değil ve tabii ki kamu maliyemizde orta vadede daha sürdürülebilir bir noktaya dönebiliriz” diye konuştu. Sunak belirsizlik nedeniyle tam net öngörüler yapılamadığını hatırlatarak “Daha net bir patika belirginleştiğinde duruma bakabilir ve kamu maliyemizin makul bir sürede tekrar sürdürülebilir hale dönmesini sağlayabiliriz” dedi.

Dolar düşerken yuan parlıyor



Yatırımcıların küresel hisse piyasaları ve emtialar gibi daha riskli varlıklara yönelmesine paralel, dolar dün birçok para birimi karşısında değer kaybetti. Çin yuanı ise hem Çin hisselerine olan girişlerdeki artış hem de dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki güçlü iyileşme sinyalleriyle dört haftanın zirvesine yükseldi. Çin yuanı dün gün içinde yurtdışı piyasada dört ayın en yüksek düzeyine yükseldi ve dolar/yuan paritesi 6,9808’e kadar geriledi. Dolar/ yuan TSİ 18:00 itibariyle yüzde 0,15 düşüşle 6,9937 düzeyinden işlem gördü. Yuan 27 Mayıs’ta dolar karşısında gördüğü dipten yüzde 2,3 yükseldi.



CBIC Capital Markets G10 Parabirimleri Strateji Direktörü Jeremy Strech “Riski varlıklara genel bir dönüş gördük. Son birkaç oturumda riske dönüşün poster çocuğu Çin hisselerindeki yükseliş oldu” diyor. Strech doların yuan karşısında yüzde 2 ila 3 daha düşeceğine ilişkin öngörülerinin de değişmediğini belirtiyor.



İskandinav para birimleri İsveç ve Norveç kronları da dolardaki zayıflığa paralel bir ayın zirvesine yükselerek sırasıyla 9,15 ve 9,35 dolar düzeylerini gördü. Deutsche Bank para birimi analisti George Saravelos, dün yayınladığı bir müşteri notunda doların ABD’den gelecek olumsuz makro verilerle daha da zayıflamasını beklediklerini yazdı. Saravelos notunda şu ifadeleri kullandı: “ABD seçimi tabii ki belirleyici ve Biden’in kazanmasının dolar için negatif olacağını düşünüyoruz çünkü izlenen politikalarda gümrük vergilerinden ve ‘rastgele tweet’ diplomasiden uzaklaşılacaktır.” Salavelos gelecek haftalarda



‘YeniNesilAB’ isimli 750 milyar Euro’luk Avrupa İyileşme Fonu’na ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirterek, bu konuda bir uzlaşının Euro için olumlu olacağını belirtiyor. Analistler ayrıca banka notunda ETF’lere girişlerde ABD’den Avrupa hisselerine girişlerde bir artış olduğuna da dikkat çekti.



İngiliz banka UBS de ABD-Çin arasında artan ticari gerilimin henüz piyasalar tarafından çok ciddiye alınmadığı yorumunu yapıyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın video uygulaması TikTok’a yasak getirmeyi planladığını hatırlatıyor.