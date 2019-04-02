Brexit'e yeni erteleme açıklaması

02 Nisan 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

May, yaklaşık 7 saat süren Brexit konulu Bakanlar Kurulunun ardından açıklama yaptı.

"(AB’den) Anlaşmasız ayrılığı uzun vadede bir başarıya dönüştürebileceğimizi her zaman söyledim." ifadesini kullanan May, “Ancak bir anlaşmayla ayrılmak en iyi çözüm. Bu nedenle 50. maddeyi yeniden ertelemeye ihtiyacımız var. Bu mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir anlaşmaya vardığımız anda sona ermeli." dedi.

Parlamentoda Brexit konusunda yapılan oylamalardan olumlu bir sonuç alınamadığını belirten May, "Bugün bu çıkmazı aşmak için adım atıyorum. Ana muhalefet liderini oturup her ikimizin de bağlı kalacağı ve AB’den anlaşmayla ayrılmamızı temin edecek bir plan üzerinde uzlaşmaya çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Bununla birlikte May, Corbyn ile üzerinde uzlaşacakları her planın AB ile varılan mevcut Brexit anlaşmasını içermesi gerekeceğini kaydetti.

Parlamentoda yeni oylamalar

Corbyn ile bir plan üzerinde uzlaşamamaları durumunda da hükümetin parlamentoya AB ile ilişkilerin gelecekteki biçimine dair bir dizi seçeneği oylama yolunu açacağını belirten May, "Hükümet, parlamentonun duruşuna uymaya hazır." dedi.

May, parlamentonun bir seçenek üzerinde karara varması halinde hükümetin ayrılık anlaşmasını hayata geçirecek yasayı çıkaracağını söyledi.

Başbakan May, bu yasanın 22 Mayıs'tan önce geçirilmesi gerekeceğini, böylece İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalmayacağını kaydetti.

İngiliz basınında May'in açıklamaları muhalefetin de desteğini alacak "daha ılımlı Brexit" senaryosuna doğru atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. May'in, bu adımıyla partisi içindeki sert Brexitçiler ile hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğini aramaktan vazgeçtiği ifade ediliyor.

May'in açıklamalarının ardından Bakanlar Kurulundan ve partiden bazı istifaların gelmesi muhtemel görülüyor.

AB'den 'sabırlı olma' çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin Brexit konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

AB üyesi ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve May, 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.