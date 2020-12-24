Brexit'te anlaşma Noel arifesinde geldi

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), müzakereleri aylardır süren Brexit anlaşmasına nihayet Noel arifesinde vardı. Yasal metin üzerindeki çalışmalar Brüksel’de gece boyunca devam ederken, İngiliz Başbakan Boris Johnson’un ofisinden yazılı olarak yapılan açıklamayla birlikte sterlin dolar karşısında tekrar 1,36 düzeyinin üzerine çıktı.

Johnson açıklamasında “Anlaşma tamamdır. İniliz halkına 2016 referandumunda ve geçen yıl genel seçimlerde vaadedilen herşey bu anlaşma ile verilebilecektir. Paramızın, sınırlarımızın, kanunlarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yaptığımız sularımızın kontrolünü tekrar geri aldık” ifadeleri yer aldı.

Johnson'un ofisinden yapılan açıklamanın devamı ise şöyle: "Anlaşma İngiltere'nin her bir yerindeki aileler ve şirketler için harika bir haber. AB ile tarihte ilk kez sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaları temel alan serbest ticaret anlaşmasını imzalayan ülke olduk. 2019 yılında 668 milyar sterlin hacimdeki ikili ticaret hacmiyle anlaşma iki tarafın da imzaladığı en büyük STA. Anlaşma artık AB'nin yörüngesinde dönen bir ülke olmayacağımızı, AB kurallarının bizi bağlamayacağını, Avrupa Adalet Mahkemesi'nin iç işlerimize müdahale edemeyeceğini, egemenliğe dönüş konusundaki kırmızı çizgilerimizin geçilmemesini garantiliyor. Bunun anlamı 1 Ocak 2021'den itibaren tam siyasi ve ekonomik bağımsızlığımız olacak. Puan temelli bir göçmenlik sistemi ile İngiltere'ye kimin gireceği üzerinde tam kontrolümüz olacak ve serbest dolaşım sona erecek. Bu muhteşem anlaşmayı rekor bir hızda, çok zorlu koşullar altında, iç pazarımızın bütünlüğünü ve Kuzey İrlanda'nın önemini azaltmadan yapabildik. Brexit'i yaptık, şimdi bağımsız ticaret yapabilen bir ulus olarak olağanüstü fırsatlardan tam fayda sağalayabilir ve dünya genelindeki ortaklarımızla ticaret anlaşmaları yapabiliriz"

AB Komisyonu Başkanı: Adil ve dengeli bir anlaşma

Müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirtti. Von der Leyen, "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan olan buydu." diye konuştu. Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz." ifadesini kullandı.

"Brexit İskoçya'ya dayatıldı"

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit konusundaki eleştirilerini tekrarlayarak, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışının ülkesine dayatıldığını söyledi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit'in ülkesine dayatıldığı iddiasını yineledi ve İskoçya'nın en büyük ihracatı olan patates tohumlarının Brexit sonrası ticaret anlaşmasında yer almamasının çiftçileri için felakete yol açacağını söyledi.

Strugeon, "Brexit'in tüm açılarında olduğu gibi, ticaret anlaşması da İskoçya'ya dayatıldı" dedi.

Öte yandan hem Brexit hem de COVID-19’un daha bulaşıcı varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonrası, süpermarketler ürünlerde yaşanabilecek arz endişeleri nedeniyle ülkeye meyve ve sebzeleri uçakla götürmeye başladı. Fransa’nın kara ticaretini sadece COVID-19 testi koşuluyla açması sınırda tıkanıklıklara neden olmaya devam ediyor.