Brezilya, beklendiği gibi faizleri düşürdü
Brezilya merkez bankası gevşek para politikasını yavaşlattı, faizi beklendiği gibi yüzde 7.5'e indirdi.
Brezilya merkez bankası, ekonominin derin bir resesyon döneminden çıkmaya başlamasıyla, faiz oranını şimdiye kadar görülen en düşük seviyeye yakın tutarak, gevşek para politikasını hızını azalttı.
Merkez Bankasının Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası komitesi, gösterge Selic faiz oranını 75 baz puan indirerek yüzde 7.50'ye düşürdü.
Copom daha önce dört kez art arda 100 baz puanlık kısıntıya gitmişti.
Reuters anketine katılan ekonomistler de aynı yönde bir karar bekliyorlardı.
Banka, elindeki verilerin tedrici süren ekonomik toparlanma ile tutarlı olduğunu açıkladı.
Kaynak: Reuters