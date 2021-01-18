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Brezilya, CoronaVac aşısını uygulamaya başlıyor

Brezilya Sağlık Bakanı Pazuello, ellerindeki tüm aşı dozlarının eyaletlere bugün dağıtılacağını ve aşılamanın başlayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, ellerindeki tüm aşı dozlarının bugün eyaletlere dağıtılacağını ve aşılamanın TSİ 23.00'ten itibaren başlayabileceğini söyledi.

Brezilya'da eyaletler, hükümetten, Çin'in Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Sao Paulo'daki Butantan biyomedikal merkezi tarafından ithal edilen CoronaVac aşısının dağıtılmasını talep etmişti.

Aşılama planının 20 Ocak'ta başlaması planlanıyordu.

Brezilya sağlık düzenleyici kurumu Anvisa dün Sinovac ve İngiliz AstraZeneca'nın COVID-19 aşılarının acil durum kullanımını onaylayarak salgında ölümcül ikinci dalga başlarken bağışıklığa zemin hazırlıyor.

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