Brezilya Lideri Lula da Silva: ABD’ye ticari misilleme yapacağız!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi kararına sert tepki gösterdi.

Brezilya’daki bir radyo programına katılan Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD’den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD’yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" dedi.

"ABD’nin politikaları küresel düzene aykırı"

Lula da Silva, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana üstlendiği "demokrasinin koruyucusu" ve "küresel düzenin şerifi" rolüyle çelişen politikalar izlediğini savundu.

ABD’nin izlediği politikalara tepki gösteren Lula da Silva, Trump yönetiminin izolasyonist ve tek taraflı yaklaşımlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland’ı alacağım, Kanada’yı ilhak edeceğim, Panama Kanalı’nı ele geçireceğim, milyonlarca insanı sınır dışı edeceğim.' Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir. Ancak Trump, her istediğini yapamaz. Eğer diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır."

Brezilya, ABD’nin en büyük çelik tedarikçilerinden

Ulusal basına göre Brezilya, ABD’nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi konumunda. Washington yönetiminin aldığı yeni gümrük vergisi kararının Brezilya ekonomisine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Brezilya hükümetinin önümüzdeki günlerde misilleme seçeneklerini değerlendirmesi ve uluslararası ticaret hukuku çerçevesinde adım atması bekleniyor.