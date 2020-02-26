Brezilya ve Yunanistan'da ilk koronavirüs vakaları görüldü
Brezilya ve Yunanistan'da ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü açıklandı.
Brezilya’da Sao Paolo hastanesine gelen 61 yaşında bir hastanın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Reuters’a isim vermeden konuşan kaynak hükümetin konuya ilişkin açıklama yapacağını, 61 yaşındaki hastanın yakın zamanda İtalya’yı ziyaret ettiğini söyledi. Bu, Güney Amerika'daki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı da ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.
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