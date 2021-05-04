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Brezilya'da çocuk bakımevinde bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi öldü

Brezilya'da 18 yaşındaki eli bıçaklı saldırgan çocuk bakımevinde 3'ü çocuk 5 kişiyi öldürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırganın olayı neden gerçekleştirdiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Brezilya'da yayın yapan G1 televizyon kanalında yer alan habere göre, ülkenin Santa Catarina eyaletine bağlı Saudedes kentinde 2 aylıktan 2 yaşına kadar çocuklara hizmet verilen bakımevine giren 18 yaşındaki bıçaklı saldırgan, 3 çocuk ve 2 anaokulu görevlisini öldürdü.

Ülkede 3 gün yas ilan edildi

Saudedes Belediyesi Eğitim Sekreteri Gisela Hermann, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde korkunç bir sahneyle karşılaştıklarını belirterek, "Zar zor içeri girdim, yerde biri yatıyordu ama yaşıyordu. Bir öğretmen ve bir çocuk da yerdeydi ve ölmüşlerdi. İçeride kilitli bir oda vardı, girmemize izin vermediler." ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar ile saldırının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Santa Catarina Valisi Daniela Reinehr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı ve eyalette 3 gün yas ilan edildiğini belirtti.

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