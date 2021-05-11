Brezilya'da hamileler için COVID-19 aşılaması durduruldu
Brezilya'da eyaletler, hamile bir kadının AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından hamilelere COVID-19 aşılamasını durdurdu.
Brezilya'da eyaletler hamile bir kadının COVID-19 aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından hamilelere koronavirüs aşısı yapımını durdurdu.
Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) gebe kadınlarda AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Rio De Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanı Alexandre Chieppe eyalette gebe bir kadının AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından yetkililer olayı incelemek için soruşturma başlatmıştı.