Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye çıktı

08 Şubat 2019

Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 157'ye çıktı.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 23 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 180 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

Barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilirken, Brezilya hükümeti, 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istedi.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Bu arada 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alındı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te de Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA