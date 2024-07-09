Brezilya'da 'mücevhergate' skandalı: Bolsonaro hakkında 1.2 milyon dolarlık iddia

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun adı, "mücevhergate" skandalı ile gündeme geldi.

Brezilya polisi, Bolsonaro bağlantılı suç şebekesinin yabancı liderlerden gelen 1,2 milyon dolar değerindeki resmi hediyeleri sattığını iddia etti. İddiaya göre Bolsonaro, satılan hediyelerden elde edilen parayı zimmetine geçirdi.

The Guardian'da yer alan haber göre, Bolsonaro'nun suçlanması ve mahkum edilmesi halinde, iddia edilen bu suçların kendisini toplam 25 yıl hapse mahkum edebileceği bildirildi.

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, ortaya çıkan sözde suç örgütüne ilişkin 476 sayfalık federal polis soruşturmasının yayınlanmasına izin verdi.

Polis müfettişleri, "Eski başkan Jair Bolsonaro'nun ofisi veya Bolsonaro adına hareket eden Brezilya hükümet delegasyonları tarafından uluslararası seyahatler sırasında alınan ve daha sonra yurtdışına satılabilecek yüksek değerli hediyelerin zimmete geçirilmesine yönelik bir suç örgütüne" dair kanıtlar bulduklarını ifade etti.

Müfettişler, "Bu satışlar yoluyla elde edilen meblağların nakde dönüştürüldüğünü ve bu meblağların kaynağını, nerede olduğunu ve sahipliğini gizlemek amacıyla aracılar vasıtasıyla ve resmi bankacılık sistemi kullanılmadan eski başkanın kişisel mirasına dahil edildiğini" söyledi.

Raporda, 20 bin dolar değerinde kalem, 126 bin dolardan daha fazla değer sahip bir çift küpe ve 74 bin dolar değerinde özel üretim bir Rolex saat gibi lüks hediyelerin fotoğrafları yer aldı.