Brezilya'da onaylanan COVID-19 aşı sayısı 5'e yükseldi

Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan COVID-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, analizler sonucu "Ad26.COV2-S" adlı COVID-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeye karşı koruduğu ve yetişkinlerde virüse yakalanmaya karşı etkili olduğu belirtildi.

Tek doz olarak uygulanan aşının 18 yaşından büyükler için kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Böylece Janssen'in aşısı, BioNTech/Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Sinovac ve Covishield aşılarının ardından ülkede kullanım onayı alan 5'inci COVID-19 aşısı oldu.

Brezilya'nın Janssen ile 38 milyon dozluk COVID-19 aşısı anlaşması bulunuyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 317 binden fazla COVID-19 kaynaklı ölüm ve 12,6 milyondan fazla vaka ile dünyada ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.