Brezilya'da seçimleri Lula kazandı

Brezilya'da sol lider Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu az bir fark ile alt ederek seçimleri kazandı, ancak aşırı sağ lider Bolsonaro dün gece sonuçların açıklanmasının ardından yenilgiyi kabul etmemesi, sonuçlara itiraz edeceği yönünde endişe oluşturdu.

Brezilya'nın yüksek seçim kurulu (TSE) Lula'nın %50.9 oy alarak Brezilya'nın yeni devlet başkanı olduğunu açıkladı. Bolsonaro ise %49.1 oy topladı. 77 yaşındaki Lula'nın göreve başlama töreninin 1 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Lula, "Şu ana kadar, Bolsonaro kazandığımı kabul etmek üzere beni aramadı, beni arayacak mı ya da kazandığımı kabul edecek mi emin değilim" dedi.

Eski devlet başkanı Lula, seçimleri kazanarak önemli bir zafere imza atarken, Bolsanaro görevdeyken girdiği seçimi kaybeden ilk devlet başkanı oldu.