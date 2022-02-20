Brezilya’daki sel felaketinde ölü sayısı 152’ye çıktı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası yetkililer can kaybının 152’ye yükseldiğini ve 165 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, 24 kişi ise kurtarıldı.



Felakette evlerini kaybeden 967 kişinin ise Petropolis şehrinde çoğu okul ve kiliselerde barınaklara yerleştirildiği bildirildi.



Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirirken, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı bildirildi.



Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu şehirde yaşanan üzücü olayla ilgili sorumluluğu kısmen kabul ettiğini açıklamıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün aksayan çalışmalara bugün beklenen sis ve yağışın yine engel olabileceği tahmin ediliyor.