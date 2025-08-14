Brezilya'dan, ABD'nin tarifelerine karşılık ihracatçılara 5,5 milyar dolarlık kredi

Brezilya hükümeti, ABD tarifelerinden etkilenen yerel ihracatçıları desteklemek için bir "Egemen Plan" şeklinde adlandırılan planı açıkladı.

Bu plana göre, Kongre'ye gönderilecek bir yasa tasarısını da içeren planda, yerel ihracatçılara yardımcı olmak için hükümetin 5,5 milyar dolar tutarında kredi sağlaması öngörülüyor.

ABD tarifelerinden etkilenen şirketler için vergi ödemelerinin ertelenmesinin yer aldığı planda, 2026 sonuna kadar küçük ve orta ölçekli şirketlere 930 bin dolarlık vergi indirimi sağlanması hedefleniyor.

Planda, ABD'ye ihraç edilemeyen ürünlerin devlet tarafından alınması da yer alıyor.

"Kriz, bizim için yeni şeyler yaratmaktır"

Lula Da Silva, söz konusu plana ilişkin açıklamasında, "Kriz olduğunda korkamayız, gergin ve endişeli olamayız. Kriz, bizim için yeni şeyler yaratmaktır. Bu durumda hoş olmayan şey, Brezilya'ya yaptırım uygulanması için öne sürülen gerekçelerin mevcut olmaması." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Lula da Silva, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükselten ABD Başkanı Trump'ı açıkça eleştirmekten endişe duymadığını bildirmişti.