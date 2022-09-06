Brezilya'dan iPhone kararı: Şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı

Brezilya Adalet Bakanlığı’nın Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.

Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.