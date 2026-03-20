Brezilya'dan, Küba’ya 20 bin ton pirinç yardımı

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Sekreteri Gisela Padovan, basına yaptığı açıklamada, sevkiyatın Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Küba halkının yaşadığı "derin" mağduriyetin farkında olduklarını vurgulayan Padovan, "Halkın gerçekten acı çektiğini görmek Brezilya için daimi bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle gerek ilaç gerekse gıda alanında çeşitli yardımlar sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Padovan, Küba halkına yönelik desteğin artırılması amacıyla yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığını, diğer ülkelerin de bu sürece katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.