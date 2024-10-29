Brezilya'dan sosyal medya devlerine çocuk güvenliği davası: 525 milyon dolar tazminat talep edildi

Brezilya'da, çocukların sosyal medya kullanımının denetlenmesi amacıyla, Meta, TikTok ve Kwai'ye toplam 525 milyon dolarlık (3 milyar real) tazminat talep eden iki dava açıldı. Brezilya Tüketici Hakları Grubu Kolektif Savunma Enstitüsü tarafından açılan davalar, bu platformların çocukların zihinsel sağlığını koruyacak önlemleri almalarını ve veri koruma mekanizmalarını güçlendirmelerini talep ediyor. Reuters’ın haberine göre, davalar çocuklar üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkilerini kontrol altına almayı amaçlıyor.

Sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor

Sosyal medya platformlarının düzenlenmesi Brezilya’da yeniden gündeme gelirken, ülkedeki bu hamle X’in sahibi Elon Musk ve Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı arasındaki anlaşmazlıkla paralel olarak gelişti. Son dönemde sosyal medya şirketlerine uygulanan ağır para cezaları, çocuk güvenliği ve veri koruma konusundaki tartışmaları derinleştiriyor.

Davanın talepleri

Davada, sosyal medya şirketlerinden çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı uyarılar yapmaları ve veri koruma konusunda daha güçlü mekanizmalar sağlamaları talep ediliyor. Davacılardan avukat Lillian Salgado, “Algoritmaların işleyişi ve 18 yaş altı kullanıcıların veri işleme süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çocukların denetimsiz sosyal medya kullanımının risklerini inceleyen araştırmalar, davanın temel dayanakları arasında yer alıyor.

Şirketlerden açıklamalar

Meta, gençlerin güvenli ve yaşlarına uygun bir deneyim yaşamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüğünü belirtti. Şirket, genç kullanıcıların görebileceği içerikleri sınırlandıracak "Genç Hesabı" özelliğini Instagram’da duyurdu. Bu özellik, gençlerin yalnızca güvenli hesaplara erişmesine olanak tanıyor. Meta, 50'den fazla güvenlik aracı ve özelliği geliştirdiğini de vurguladı.

TikTok ise dava hakkında henüz resmi bir bildirim almadığını açıklarken, Kwai de kullanıcı güvenliğinin, özellikle çocuk güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.