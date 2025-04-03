Brezilyalı havacılık şirketi Embraer, potansiyel satış için Türkiye, Polonya ve Finlandiya ile görüşüyor

Mucio, Rio de Janeiro'da düzenlenen LAAD konferansında yaptığı açıklamada, görüşmelerin KC-390 askeri uçağı için olduğunu belirtti.

İsveç'in bu hafta başında dört uçak satın alacağını doğrulamasının ardından Mucio, "KC-390'ın yaygınlaştırılmasına yönelik müzakereler kalıcı ve iyimseriz." dedi.

Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Embraer ile fuarın ilk gününde bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalamıştı.

Anlaşma, sivil ve askeri platformlar kapsamında ortak üretim faaliyetleri, Ar-Ge ve mühendislik alanlarında iş birliği yapmayı hedefliyor.