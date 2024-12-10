Brezilya'yı kuraklık vurdu, kahve fiyatları rekor kırdı!

Dünyanın en büyük kahve tüccarlarından biri olan Volcafe Ltd., dünyanın en büyük üreticisi Brezilya'da kuraklık görülmesinin ardından üretim beklentisini düşürdü.

Şirket gelecek sezonda 34,4 milyon çuval birinci sınıf arabica çekirdeği üretmeyi bekliyor. Eylül ayındaki tahmin bundna 11 milyon çuval daha fazlaydı.

Üretimdeki düşüş nedeniyle 2025-2026 yıllarındaki talepten 8,5 milyon çuval daha az üretilmiş olacak.

Volcafe'nin raporunda "Brezilya'nın 2025-26 arabica ürününün kaybı, piyasa yapısı görünümü için kritik bir işaret" ifadesine yer verildi.

Üretim açığının belirlenmesinin ardından New York'ta işlem gören arabica kahve vadeli işlemleri bugün rekor seviyeye ulaşarak yüzde 5 yükseldi. Fiyat 1 pound başına (yaklaşık 450 gram) 350 sent oldu.