BRICS'te Orta Doğu çıkmazı: Fikir ayrılığı derinleşti ortak bildiri çıkmadı

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 2 günlük toplantının ardından fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bir bildiriye imza atamadı.

Fikir ayrılığı derinleşti

Hindistan yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, üyelerin Orta Doğu'daki egemenlik, deniz güvenliği, sivil altyapı ve hayatın korunması gibi konularda kendi görüşlerini dile getirdiği aktarıldı.

Bu konularda üyeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildiri imzalanamadığı belirtildi.

Gazze, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğaza ilişkin çekinceler

Ayrıca taslak metnin Gazze, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki güvenlik konularını ele alan bölümlerinin bazı kısımlarına ilişkin "bir üyenin çekinceleri" olduğu yönünde bir dipnot da yer aldı.

2025 itibarıyla 11 üyeye ulaşan BRICS grubu; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan oluşuyor.