BRICS'ten dolara karşı ortak para birimi hamlesi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki BRICS zirvesinin açılışında konuştu.

Lula da Silva, "BRICS üyeleri arasında ticaret ve yatırım işlemleri için bir para biriminin oluşturulması ödeme seçeneklerimizi artırır ve kırılganlıklarımızı azaltır" dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ilk harflerinden türetilmiş bir kısaltma olan BRICS terimi, gelişmekte olan söz konusu ekonomiler için kullanılıyor.

Güney Afrika'da düzenlenen zirvede en önemli gündem maddesi ABD Doları'na karşı ortak para birimi.