Bridgestone Fransa fabrikasını kapatıyor
Bridgestone Fransadaki fabrikasını kapatacağını duyurdu.
COVID-19 pandemisi nedeniyle yüzde 40 daralan otomotiv sektöründeki, Japon lastik üreticisi Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapasite fazlası nedeniyle kapatacağını açıkladı.
Fransa hükümeti bölgede bir süredir devam eden endüstriyel daralma nedeniyle, Bridgestone'un kapatma dışındaki seçenekleri gözden geçirilmesi konusunda ısrarcı.
Maliye Bakanı Bruno Le Maire kararın, yöntemin ve sonuçlarının korkunç olduğunu ifade ederek “Mücadele edeceğiz” dedi.
Bridgestone'u fabrikaya yatırım yapmayarak rekabetçiliğini
engellemekle suçlayan sendika, ise günde 17 bin 500 düşük profilli lastik
üreten 800'den fazla çalışanın işsiz kalacağına dikkat çekti.