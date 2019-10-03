Britanya ekonomisi resesyona doğru gidiyor

03 Ekim 2019



IHS Markit/CIPS tarafından hazırlanan hizmetler PMI, Eylül ayında ekonomistlerin öngördüğünden çok daha keskin bir düşüş ile son 6 ayın en düşük seviyesi olan 49,5 puana indi.



Hizmet ve imalat sektörülerini birlikte değerlendiren bileşik PMI da Eylül'de Haziran 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 48,8 puana geriledi. Bileşik PMI, Ağustos ayında 49,7 puan seviyesindeydi.