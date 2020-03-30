'Britanya'da koronavirüs salgını yavaşlıyor'

30 Mart 2020

Britanya'da salgının yayılım hızının yavaşladığını iddia eden Imreial College London'da görev yapan matematiksel biyoloji profesörü Neil Ferguson, antikor testinin günler içinde kullanılabilir hale gelebileceğini duyurdu.

'İngiltere'nin yüzde 3'ü enfekte olmuş olabilir'



"Salgının şu anda yavaşlamakta olduğunu düşünüyoruz" diye konuşan Ferguson, "Enfekte olanların üçte biri veya yüzde 40'ı herhangi bir semptom göstermiyorlar. Britanya nüfusunun yüzde 2-3'ü enfekte olmuş olabilir. ancak elimizde sağlam tahminde bulunmak için yeterli veri yok" ifadelerini de kullandı.