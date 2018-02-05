Broadcom, Qualcomm'dan vazgeçmiyor

05 Şubat 2018

Çip üreticisi Broadcom'un, 130 milyarı reddeden rakibi Qualcomm'u satın almak için teklifini 145 milyar dolara yükselteceği açıklandı.

Financial Times'ın haberine göre, Broadcom Qualcomm'a teklifini hisse başına 70 dolardan 80 dolara çıkaracak. Borçla beraber toplam teklifin 145 milyar doları bulması bekleniyor.

Yakın dönemde birleşme ve satın alma tarihinin en zorlu mücadelelerinden biri olarak görülen süreçte, Qualcomm Broadcom'un satın alma teklifini birkaç kez reddetmişti.

Şirketin Broadcom'un 130 milyarlık teklifini reddetmesinin ardından Qualcomm Direktörü Tom Horton, "Kapsamlı bir incelemenin ardından, finans ve hukuk danışmanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulumuz Broadcom’'un teklifinin Qualcomm'un değerinin 'önemli ölçüde' altında olduğu ve düzenlemelere ilişki ciddi belirsizlikleri beraberinde getirdiği sonucuna ulaştı" demişti.

Satın almanın gerçekleşmesi halinde bu, dünyanın en büyük teknoloji anlaşması olacak.

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