Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis yaşayacak mı? Bruce Willis beynini neden bağışlıyor? Frontotemporal demans hastalığı ne? Hangi ilaçla tedavi eder?

Amerikan film endüstrisinin merkezi Hollywood’da aksiyon filmleriyle tanınan ve Die Hard (Zor Ölüm) serisiyle dünya çapında ün kazanan yıldız isim Bruce Willis, demans hastalığı ile mücadele ediyor.

Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, 2022 yılında frontotemporal demans teşhisi konulan oyuncunun beynini klinik araştırmalarda kullanılması için bağışlama kararı aldıklarını açıkladı. Emma Heming Willis yaptığı açıklamada, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" dedi.

Frontotemporal demans, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olan; kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozukluklarıyla seyreden bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Üç yıl önce hastalık teşhisi konulan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu, eşi ve kızlarından ayrı yaşadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncunun, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor.